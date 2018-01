8.000 fans betalen voor schaatstocht die nog nooit is gereden

Daar waar elders in het land mensen mopperend hun lidmaatschap van ijsclubs opzeggen door gebrek aan ijs, weet het bestuur van de Overijsselse Merentocht zich stevig gesteund door 8.000 betalende sympathisanten. En dat terwijl de tocht nog nooit verreden is sinds het eerste plan 20 jaar geleden.

,,Bij ons is er zeker geen sprake van leegloop. Iedereen is nog steeds even enthousiast", zegt voorzitter Roelof Groen (65) uit Giethoorn over de 200 kilometer lange tocht waarvoor de uitgewerkte plannen al twee decennia klaarliggen. De Stichting Overijsselse Merentocht krijgt jaarlijks 6 euro van alle mensen die hopen de tocht door, wat Groen noemt, 'het mooiste stukje Nederland' te schaatsen.

Steun ijsclubs

,,We hebben inderdaad behoorlijk wat geld in kas, dus de eerste keer dat we de tocht houden kunnen we hem fatsoenlijk organiseren". Overigens gaat er ook veel geld naar de veertien ijsclubs waarmee in de Kop van Overijssel wordt samengewerkt. ,,We steunen ze financieel met het onderhouden en aanschaffen van materiaal, zodat ze voor een goede baan kunnen zorgen als de tocht gehouden wordt. En tussentijds gebruiken ze dat voor hun eigen toerritten. Sommige clubs zouden eerlijk gezegd ook niet meer levensvatbaar zijn als ze geen geld van ons kregen."

Vanuit België

Groen verklaart de blijvende belangstelling voor de nooit verreden tocht door het gebied waar doorheen geschaatst wordt. ,, Dit gebied is bijzonder aantrekkelijk. We hebben dan ook belangstelling vanuit heel Nederland en zelfs uit België en Duitsland". Een andere reden is waarschijnlijk dat er, afhankelijk van de omstandigheden, maximaal 15.000 leden aan de schaatstocht kunnen deelnemen.

Soort Elfstedentocht

Als de tocht wordt gereden dan gaat het om een organisatie met dezelfde omvang als die van de Elfstedentocht. En Groen sluit het ook voor dit jaar nog niet uit: ,,Ik weet, het is een jaarlijks terugkerende vraag, maar ik zeg altijd: Met twee weken flinke vorst kan het gebeuren. En het is vaker voorgekomen dat het na een periode van zacht weer, zoals nu, toch weer gaat vriezen."

