A32 bij Steenwijk afgesloten na ongeluk met 6 auto's

video & update Zonder krasjes gaat grootste zeiljacht ter wereld door de smalle brug bij Vollenhove, op weg naar de wereld­zeeën

9 januari Het was letterlijk passen en meten. Maar er gaan dan ook niet dagelijks reusachtige pontons met daarop een 81 meter lang zeiljacht door de Vollenhoverbrug. Nadat de duisternis over Vollenhove was gevallen, begon daar na een lange dag wachten op gunstige weersomstandigheden de reis van de bij jachtwerf Royal Huisman gebouwde Sea Eagle II, die uiteindelijk moet eindigen in het Caribische gebied.