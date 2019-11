Aankomst Sint in Steenwijk: ‘Eén, twee, drie, zwaaien naar Sinterklaas!’

Een deinende hossende en zingende mensenmassa zaterdag langs de kade van het Steenwijkerdiep. Peuters zitten, veelal met pietenpetten op het hoofd, in de nek bij papa of mama. De kleintjes turen gespannen over het water. ‘Zie ginds komt de stoomboot’, zo wordt er gezongen.

Nou stoomboot? We zien er wel vier. Twee pietenboten, een muziekboot met pietenorkest. ,,En daar voorin in die laatste boot, och zien we daar niet Sinterklaas?’’, vraagt speaker Jannes Mulder aan burgemeester Rob Bats. ,,Ja joh, dat is hem. Hij staat op de pakjesboot’’, zo klinkt het enthousiast.

De kinderen zwaaien met hun pietenpetten naar de naderende kindervrienden. ‘Ik zie een boot. Ik zie een boot. Ik zie een hele, hele, hele mooie boot’, klinkt het met veel kabaal over het water.

Jannes en de burgemeester staan te swingen. Tja, probeer maar eens stil te blijven staan als het zo gezellig is. Dat lukt zelfs een burgemeester niet. Wat is het een vrolijke boel. Veel bewoners langs het diep hebben de vlag uitgestoken. Het rood-wit-blauw danst dapper in de wind. Een Duits echtpaar kijkt met verbazing naar de tafereeltjes op en langs het water. ,,Was ist hier los?’’, vragen ze belangstellend.

Zwart

In Steenwijk geven ze vooraf nooit enige ruchtbaarheid aan de kleur van de pieten. Ze zijn ook deze keer weer allemaal zwart en dat is ook altijd zo geweest. Ook zijn er hele bijzondere pieten. Want naast de Sint ontwaren we in de verte iets geels. ,,Ja hoor, het is een kanariepiet. Helemaal meegekomen uit Spanje’’, zegt Jannes. En er is ook een bakpiet van de partij. Die heeft een zak vol glutenvrije pepernoten bij zich.

Eenmaal op de kade doen de pieten een fraaie handstand. Ze geven de kinderen een high five en pepernoten. ,,Sinterklaas wat fijn dat u er bent’’, zegt de burgemeester. En de Sint zwaait naar de kindertjes, geeft handjes en neemt tekeningen in ontvangst. ,,Of jullie de komende weken nou één keer of elke dag de schoen mogen zetten maakt niet uit hoor. De Sint vindt jullie allemaal lief’’, zegt de goedheiligman.