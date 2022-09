Aanrijding met scooter in Steenwijk, bestuurster met ambulance mee

Vriende­lijk én vastbeslo­ten: staatsse­cre­ta­ris houdt vast aan aanmeldcen­trum in Noordoost­pol­der

Hij is vriendelijk, makkelijk benaderbaar en lijkt oprecht begrip te hebben voor de zorgen van omwonenden over een aanmeldcentrum bij AZC Luttelgeest. Anderzijds laat staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) er geen twijfel over bestaan: dat centrum is hard nodig en hij kan het, plat gezegd, erdoor drukken. Zijn reactie op SGP-Kamervragen spreekt boekdelen. Pakt hij door?

9 september