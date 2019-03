Aardbeienteler Steenwijkerland definitief veroordeeld voor uitbuiting Slowaakse seizoenswerkers

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond in 2017 bewezen dat de teler de werknemers gedurende het plukseizoen 2010 had uitgebuit. Hij wierf in Slowakije seizoenswerkers die in een zwakke economische positie verkeerden, de Nederlandse en Engelse taal nagenoeg niet machtig waren, niet op de hoogte waren van de Nederlandse wet- en regelgeving of hun rechten en plichten.

Te dure huisvesting

Toen ze eenmaal in Nederland waren, bleken de huisvesting en de sanitaire voorzieningen zwaar onder de maat en moesten ze er bovendien veel te veel geld voor betalen. De werknemers kregen substantieel minder betaald dan het minimumloon en dan was afgesproken. Ook kregen ze bij ziekte niet betaald. Door zijn handelen heeft de verdachte aanzienlijk financieel voordeel behaald. Het hof heeft overwogen dat de verdachte de grenzen van alleen maar slecht werkgeverschap beduidend heeft overschreden.

Valsheid in geschrifte

Behalve de misstanden uit 2010 achtte het hof ook bewezen dat de man zich een aantal jaren schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte door urenlijsten en loonstroken onjuist te laten opmaken.

Na de veroordeling in hoger beroep is de teler in cassatie gegaan, onder meer omdat volgens hem het Gerechtshof onvoldoende had gemotiveerd dat sprake was van uitbuiting.

Mensenhandel