Achter de verkeerscontrole: Belastingdienst scant kentekens, bij een ‘hit’ gaat de motoragent er achteraan

Muziek van Bach klinkt in Steenwij­ker kerk – en gelijk maar liefst vier keer

Bij leven zal Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) vermoedelijk nooit gehoord hebben van Steenwijk. Maar 273 jaar na zijn overlijden staat Bachs muziek centraal in de Vestingstad. In de serie Passie voor Bach is zondag de tweede van vier concerten in de Grote of Sint-Clemenskerk. ,,Hiermee vullen we een leemte op’’, zegt bij de concerten betrokken Steenwijker theaterdirecteur Han Evers.