Achterbannen GroenLinks en PvdA snuffelen aan elkaar, komt er ook een ‘linkse wolk’ in Steenwijkerland?

met video Zo zorgt de wol van een Zwolse schaapskud­de voor de duurzame plant van bomen in de stad

Wethouder Arjan Spaans strooit korrels uit: kleine pellets van samengeperst schapenwol, in de grond rond een nieuwe boom aan de Sibeliusstraat in Zwolle. De vacht van de schapen moet zorgen voor verduurzaming op het gebied van het planten van bomen in de hele gemeente. „Voeding voor acht tot tien maanden voor de boom.”