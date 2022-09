Achtste plaats op WK in Canada helpt zeiler Bjarne Bouwer uit Giethoorn stap verder richting Parijs

Geo Hultink is ‘kunstenaar van de dag’ in Steenwijk

Galerie De Vermaning houdt samen met Kunstkring Steenwijkerland een expositie in juli, augustus en september. Woensdag 31 augustus is Geo Hultink als ‘kunstenaar van de dag’ in de kerk aanwezig. Hij zal dan uitleg geven over zijn werk.

25 augustus