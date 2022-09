Actiegroep rondom overlast biomassacentrale Steenwijk kondigt in gemeenteraad petitie aan

Ondernemers en omwonenden van de biomassacentrale op het industrieterrein Hooidijk in Steenwijk gaan hun petitie aanbieden aan de burgemeester. Met deze stap hoopt de actiegroep de overlast aan te pakken waar mensen ‘dag in, dag uit’ mee te maken hebben.

Marc Dooijeweerd van de actiegroep ‘Stop Overlast IceBear Steenwijk’ maakte dat dinsdagavond bekend op de eerste politieke markt in Steenwijkerland na het zomerreces, waar hij als inspreker bij was. Het was daarmee de eerste keer dat er rechtstreeks in de raad over gesproken werd.

Het gaat om de raadsvergadering van volgende week dinsdag, 13 september. ,,We bieden dan die petitie aan namens 545 ondertekenaars”, maakte Dooijeweerd het aantal steunbetuigingen bekend dat sinds eind mei verzameld is. In zijn bijdrage verwees hij naar ‘ernstige last die ondernemers en inwoners iedere dag ondervinden’: het gaat om problemen als vieze eigendommen door uitgestoten stof, geluidsoverlast en de angst voor gezondheidsschade.

IceBear, dat in 2021 de werkzaamheden uitbreidde van de opwekking van energie naar de productie van houtpalletblokken, is bekend met de ervaren overlast. En stelde eerder al via verschillende technische oplossingen die problemen het hoofd te willen bieden.