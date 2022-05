(Af)splitsing GroenLinks in Steenwijkerland, beide kanten treuren maar erkennen verschillen

MET VIDEO Sint Janskloos­ter loopt uit om schaats­held Evert van Benthem met kunstwerk te eren: ‘Hier is het allemaal begonnen’

Met een druk op de knop onthult Evert van Benthem het kunstwerk De Schaatser, dat in De Leeuwte bij Sint Jansklooster als eerbetoon aan hem is neergezet. De tweevoudig Elfstedentochtwinnaar – 1985 en 1986 – is voor de speciale gelegenheid overgevlogen vanaf zijn boerenbedrijf in Canada. De gelijkenis is treffend, het beeld sprekend. ,,Dit is mijn plek.”

22 april