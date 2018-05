Afgesloten brug Witte Paarden helpt politie: vrouw klemgereden na achtervolging

Afsluiten ijzeren brug in Witte Paarden groot probleem voor campinghou­ders

13:05 De ijzeren brug in de buurtschap Witte Paarden is maandag abrupt afgesloten. Voor de één is dat een verademing, want het sluipverkeer is (voorlopig) verleden tijd. Voor het handjevol campings achter de brug is de voor auto's, recreatie-, landbouw- en vrachtverkeer gesloten brug een crime. ,,Dit kost ons klanten."