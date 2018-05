Afsluiten ijzeren brug in Witte Paarden groot probleem voor campinghouders

De ijzeren brug in de buurtschap Witte Paarden is maandag abrupt afgesloten. Voor de één is dat een verademing, want het sluipverkeer is (voorlopig) verleden tijd. Voor het handjevol campings achter de brug is de voor auto's, recreatie-, landbouw- en vrachtverkeer gesloten brug een crime. ,,Dit kost ons klanten."

Op verzoek van spoorbeheerder ProRail heeft de gemeente Steenwijkerland de ijzeren brug over de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden maandag afgesloten voor vrijwel alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, fietsers en motoren mogen nog wel over de uit 1865 stammende stalen verbinding tussen Witte Paarden en de Baarsweg.

Bij een vorige week gehouden nachtelijke inspectie van het brugdeel boven de spoorlijn, waarvoor de spanning van de bovenleiding is gehaald, zijn vervormingen aan het licht gekomen. Deze hebben gevolgen voor de draagkracht. Vanwege de veiligheid heeft ProRail de gemeente gevraagd de brug onmiddellijk te sluiten.

Zwaardere

Voor verkeer dat over de brug gaat, geldt al jaren een maximum gewicht van 4.000 kilo. ,,Gesignaleerd is dat ook zwaardere voertuigen van de brug gebruikmaken", zeggen woordvoerders van de gemeente en ProRail. ,,De brug is altijd overbelast geweest", weet een medewerker van Strukton.

Hij inspecteert deze donderdag met enkele collega's de bruggedeelten aan weerszijden van de spoorlijn. ,,We kijken naar vervormingen in het metaal en corrosie." De bevindingen van Strukton gaan naar ProRail.

,,Het is een crime'', zegt Jan Plat van camping 't Kappie verderop aan de Bergweg. ,,De omleiding staat niet goed aangegeven. Vakantiegangers snappen niet wat met de afsluiting van de ijzeren brug wordt bedoeld. Mensen kunnen ons niet meer vinden en als ze niet besproken hebben, zoeken ze wat anders. Dit kost ons klanten."

Aanpassing

Maandag heeft de gemeente op verzoek van Plat de omleidingsroute aangepast. Die loopt nu via de Prins Willem Alexanderlaan in plaats van de Kerkhofslaan en buurtschap De Pol. ,,Dat is een prachtige route hoor'', zegt Plat. ,,Voor fietsers."

Voor campingbeheerder Plat is elke dag dat de brug gesloten is, er één teveel. ,,Ze blijven onderzoeken, maar die brug wordt niet verbeterd."

Hij wil geen 'houtje-touwtje herstel'. ,,Treinen zijn gemoderniseerd, verkeer is gemoderniseerd, maar die brug niet. Er moet gewoon een nieuwe brug komen."

Jan Plat van camping 't Kappie en zijn collega-campingbeheerders zijn georganiseerd in KopTop. Deze vereniging van recreatieondernemers in de regio Weerribben-Wieden gaat volgens Plat aan de slag met de brugkwestie.

Omrijden

Boer Klaas Winters van de gelijknamige maatschap mag al een paar jaar niet meer over de brug vanwege het maximum gewicht van 4 ton.

,,Een lege trekker weegt al meer", zegt hij. Winters heeft al zijn land aan de andere kant van de brug. Om daar te komen, moet hij 8 kilometer omrijden. ,,Een half uur extra. Dat kost ons 15.000 euro op jaarbasis heeft accountantsbureau Countus uitgerekend." De van Boer zoekt Vrouw bekende boer ziet de ijzeren brug dit jaar niet meer opengaan. ,,Ik zit er mee. Het is voor ons en andere boeren heel lastig."

De afsluiting van de ijzeren brug betekent geen auto's en groot verkeer meer pal voor de woning van familie Heerschop, die nu achttien jaar aan de voet van de ijzeren brug woont. ,,Een verademing", zegt Jan Heerschop over het volgens hem 'sluipverkeer, wel duuzend auto's per dag' dat sinds maandag Witte Paarden mijdt.

Hoogtebalk

De brief waarin omwonenden persoonlijk over de afsluiting worden geïnformeerd, moet hij donderdagochtend overigens nog krijgen. De brug is volgens Heerschop 'duidelijk aan vervanging toe'. ,,Waarom hangen ze geen hoogtebalk op zodat alleen luxe auto's er nog overheen kunnen. Of laten ze er een fietsbrug van maken."

Loekie en haar man Willem Langendoen hebben de ijzeren brug in hun ochtendwandeling opgenomen. Het stel verhuurt verderop aan De Pol een groepsaccommodatie. ,,Wij hebben er extra werk van", zegt Willem Langendoen. ,,Wij moeten onze gasten informeren dat ze via Willemsoord moeten."

Henk uit de buurtschap Baars passeert samen met zijn kleinzoon Abel in het fietszitje voorop de ijzeren brug. Ze zijn onderweg naar de bakker in Steenwijkerwold. ,,Zo heb ik er weinig last van'', zegt opa Henk vanaf de fiets. ,,Maar met de auto is Steenwijkerwold voor ons moeilijk te bereiken. Je moet er even rekening mee houden."