Agenten in kogelvrije vesten vergrendelen centrum Steenwijk, later man in Zwolle als verdachte gepakt

Update | Video Steenwijk opge­schrikt door schietpar­tij, man (27) uit Zwolle gewond aan zijn benen

20:07 In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een schietpartij plaatsgevonden in Steenwijk. Bij die schietpartij, waarschijnlijk op de Oosterstraat in de binnenstad, is een 27-jarige inwoner van Zwolle aan zijn benen gewond geraakt. De man is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.