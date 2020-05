Agenten in kogelvrije vesten vergrendelen centrum Steenwijk

Corona-maatrege­len toeristen­stroom verdelen Giethoorn

13 mei Hoe gaat Giethoorn deze zomer om met de toeristenstroom, nu het coronavirus de wereld in z’n greep heeft? Je zou zeggen, ééndracht maakt macht, maar de vraag zorgt juist voor grote verdeeldheid in het waterdorp. Het is of de tijden herleven van Bert Haanstra's Fanfare , de film die Giethoorn op de toeristische kaart zette.