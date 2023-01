Albert Heijn in Steenwijk wordt verbouwd en gaat anderhalve week dicht

Pluim voor de brandweer: woningen blijven gespaard bij brand in buurtschap De Velde

,,Echt, de brandweer heeft geweldig werk verricht.’’ Aan de keukentafel prijst Annette Brink (62) het optreden van de brandweerlieden bij de brand die maandagavond de kapschuur achter haar woning volledig in de as legde. De op een paar meter afstand staande woning en de omliggende huizen in buurtschap De Velde - tussen Zwartsluis en Hasselt - bleven gespaard.

10 januari