Alie (83) krijgt na noodkreet over torenhoge prijzen hulp uit onverwachte hoek: 'Zo ontzettend lief’

,,Laten we eerlijk zijn: het zijn gewoon moeilijke tijden voor mensen die het financieel krap hebben’’, begint Marneef (60), die zelf een restaurant heeft in Zeddam in de Achterhoek. ,,De oorlog, de inflatie, de energieprijzen: het hakt er allemaal stevig in. Maar waar ik zo ontiegelijk zat van ben, is dat eeuwig ge-azijnpis van veel mensen. Dat negatieve en dat jij-bakken: het is die-en-die zijn schuld en ze moeten dit-en-dat doen.’’