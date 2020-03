Alle hens aan dek bij buurtsupers in Steenwijkerland: ‘Als ik maar niet ziek word, dat spookt wel door m’n kop’

FIFA Bij het FI­FA-toer­nooi van Willems­oord draait het vooral om het plezier

27 maart De voetbalvereniging in Willemsoord blijkt een broeinest voor leuke ideeën. Is het de ene keer een podcast over het amateurvoetbal, is het nu een FIFA-toernooi om de voetballoze coronaperiode door te komen. ,,Een ideetje op Twitter groeide uit tot iets groots. We gaan vooral lekker veel vertier maken met z’n allen in deze gekke tijden”, vertelt organisator Elwin Onrust.