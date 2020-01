Áls deze piraten in Steenwijk ten onder gaan, dan zal het zingend zijn

Een stuk of vijftien piraten- en shantykoren galmen her en der in het theater. Steenwijk ligt voor even aan zee. Het is de zevende keer dat dit festival plaatsvindt. De teksten gaan over werken op de baren, de liefde die aan de wal verlangt naar haar vent, de arme zeeman die in weer en wind in de touwen hangt. Het gevaar van een zeemansgraf dreigt. Een piratenkoor is als een piratenschip. Er zijn nauwelijks vrouwen, alleen voor de muzikale begeleiding.