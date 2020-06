Als het waterplantje Fonteinkruid onkruid wordt: ‘Het wordt tijd om te maaien in Weerribben-Wieden”

Bouw woningen op de Brink in Scheerwol­de begin volgend jaar

16 juni De laatste stap voor de bebouwing van de Brink in Scheerwolde is dinsdagavond gezet door de Steenwijkerlandse gemeenteraad met het vaststellen van het bestemmingsplan. Er was niet meer dan een klap met de voorzittershamer voor nodig, nadat raadsfracties zich in eerdere vergaderingen al positief over het plan hadden uitgelaten.