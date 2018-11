'Als we 27 miljoen krijgen, zijn ondernemers onmisbaar'

Biologe keert na 20 jaar Scandina­vië terug en is verbijs­terd over Oostvaar­ders­plas­sen

11 november Na twintig jaar Scandinavië keerde Roelke Posthumus vorig jaar terug. De biologe uit Steenwijkerland keek stomverbaasd naar het 'natuurtoneelstukje' rond de Oostvaardersplassen. In haar boek Heibel in de Polder stelt ze: wat is natuur nog in dit land?