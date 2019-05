Ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel verenigen zich

En daarover kan Albert Jan Maat als eerste voorzitter van het opgerichte Platform Duurzame Ambachtelijke Ondernemers in de Weerribben-Wieden direct concreet worden. Geen tijd voor ellenlange rapporten, plannen die tot ver achter de komma doorberekend moeten worden of vergadering na vergadering voor iets wordt besloten. ,,De hand moet aan de ploeg, want als je niet uitkijkt dan komen de punterbouwers, riettelers en beroepsvissers in de Kop van Overijssel echt onder druk te staan. Een geweldig verlies voor de regio.” Het bijvoeglijk naamwoord gebruikt Maat in dit verband niet als uiting van vreugde. ,,Deze ambachten zijn door de eeuwen heen bepalend geweest voor hoe de Wieden en de Weerribben er nu uitzien. Maar zijn ook in de toekomst belangrijk voor het onderhoud van het gebied. Maar dan moet er wel een bepaalde zekerheid en een bepaald perspectief voor dat oude ambacht zijn.”