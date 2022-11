Anja uit Kuinre wint (tot haar eigen schrik) belangrijke fotowedstrijd: ‘Het was een lucky shot’

UPDATE Nog deze week antwoorden over omstreden biomassa­cen­tra­le in Steenwijk (en in november nog meer): ‘Het was te lang stil’

Komende vrijdag. Dan komt de wethouder met langverwachte antwoorden over de biomassacentrale in Steenwijk. Die toezegging deed hij in de gemeenteraad. Bovendien komt er in de week van 7 november een daadwerkelijk plan van aanpak. En: de kwestie heeft inmiddels Den Haag bereikt.

26 oktober