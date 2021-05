Anna (21) uit Steenwijk maakt eerste vliegende waterstofboot ter wereld: ‘Willen maritieme industrie inspireren’

Seriemoor­de­naar actief in De Weerribben in nieuwe tv-serie met Linda de Mol: ‘Goede promotie’

26 april De Weerribben is het decor in een nieuwe tv-serie over iemand die meisjes vermoordt. Linda de Mol vertolkt een hoofdrol in de dramaserie, waarvan de opnames volgende maand beginnen. ,,Het is goede promotie voor ons gebied”, zegt Harold Viscaal, directeur van de stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden.