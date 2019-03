Arembergerweg gaat half maart toch op de schop

De Arembergerweg in Belt-Schutsloot gaat op 18 maart op de schop. En is voor 1 mei klaar. Die nadrukkelijke toezegging doet Steenwijkerlands wethouder Marcel Scheringa.

En daarmee heeft de CPB-fractie een op stapel staande motie met het verzoek de werkzaamheden tot het najaar uit te stellen ingetrokken. Wel krijgt de wethouder het advies mee ‘beter te communiceren’. Ronnie Lassche (CPB): ,,Als je beter communiceert, kunnen ondernemers daarop anticiperen en is pijnverzachting (nadeelcompensatie, red.) niet nodig.’’

Eind februari bleek dat de Arembergerweg in Belt-Schutsloot van 18 maart tot 1 mei wordt aangepakt. Dit bericht overviel de twaalf leden van de Samenwerkende Recreatieondernemers Belt-Schutsloot en zette kwaad bloed.

Broedseizoen

Dat de Arembergerweg op de schop moet, daarover is iedereen het eens. Pijnpunt voor de Beltiger ondernemers is de periode waarin de weg eruit ligt, aan het begin van het toeristenseizoen.

Wethouder Scheringa: ,,In 2016 is bepaald dat de Arembergerweg vervangen moet worden. Door vergunningen en de natuurwet hebben we het najaar van 2018 niet gehaald. Toen kregen we bericht van de provincie dat we de weg vergunningsvrij mogen aanpakken, maar dat het wel voor 1 mei moet gebeuren vanwege het broedseizoen van onder meer de snor en rietzanger. Belangrijke vogels in dit gebied.’’

Andere reden om de Arembergerweg nu aan te pakken, is het beton. De Arembergerweg krijgt een nieuwe fundering en wordt van beton in plaats van asfalt. ,,Deze techniek met beton kan niet in de winterperiode.’’

Fietsers

De deadline van de provincie, betontechniek, het aandringen door dorpsbelangen op aanpak van de Arembergerweg en de veiligheid van de weggebruikers hebben de wethouder doen besluiten de weg nu aan te pakken.