Asfaltprimeur op Thijssengracht

video Politie: Erol werd in Groningen in stukken gezaagd

22 november Het lichaam van Halil Erol is in Groningen in stukken gezaagd. Die gruwelijke slotsom trekt de politie dinsdagavond in een uitzending van tv-programma Opsporing Verzocht. Daarmee valt weer een puzzelstukje in de beruchte Puzzelmoord op zijn plaats. De politie is nog op zoek naar het hoofd en de handen van Erol.