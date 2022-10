Auto naast woning in Steenwijk volledig uitgebrand, politie vermoedt opzet

Rechter doet razendsnel uitspraak: vrouw uit Steenwijk moet zwijgen over dood van 14-jarig meisje

De rechtbank in Zwolle maakt korte metten met de lastercampagne die Agnes Plaatje uit Steenwijk voert over de rug van een vrouw uit Weesp, die in mei haar 14-jarige dochter verloor. ,,Dit is een belangrijk signaal naar iedereen.’’

21 oktober