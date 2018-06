Auto op kop in sloot in Wanneperveen

Voormalig predikant uit Steenwijk moet bijna jaar cel in

30 mei Een 63-jarige man uit Steenwijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 328 dagen. Als predikant in het Gooi vervalste hij volgens de rechtbank kasbewijzen voor de administratie van het Diaconaal Fons van de Doopsgezinde Gemeente Huizen-Hilversum. En als penningmeester van de Stichting Welzijn Senioren in die regio verduisterde hij ruim twee ton, zo is vastgesteld.