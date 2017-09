Auto rijdt achterop truck: Gewonde bij ernstig ongeval A32

ZONL dreigt sociaal werk in Steenwijkerland te verliezen

12 september De Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) dreigt nu ook het sociaal werk dat ze verricht in Steenwijkerland te verliezen. De gemeente is van plan dit werk per 1 januari aanstaande te gunnen aan de Tintengroep, die actief is in Groningen en Drenthe. Maar eerst moet de gemeente nog de hobbel over van een kort geding dat dinsdag in Almelo diende.