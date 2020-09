Auto's botsen op kruising Beulakerweg tussen Wanneperveen en Giethoorn

‘Ontstres­sen’ na Razzia in Vollenhove, oorlogsthe­a­ter in coronatijd oogst waardering

6 september Zo'n tweeduizend mensen bezochten de afgelopen dagen de uitvoeringen van het theaterspektakel Razzia in Vollenhove. Han Evers, directeur van De Meenthe, denkt daarmee in de open lucht landelijk een van de grootste evenementen in coronatijd te hebben georganiseerd. Waardevol, maar spannend. ,,Er waren bezoekers die in afwachting van een testuitslag aangaven toch te willen komen. Dat valt niet te begrijpen.”