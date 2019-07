Auto te water in Belt-Schutsloot, omstanders trekken bestuurder op het droge

Aan de Belterweg in Belt-Schutsloot is vanmiddag een auto in het water beland. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is onbekend, wel is de bestuurder door omstanders uit de auto gehaald en op het droge geholpen. Vervolgens is hij door ambulancepersoneel onderzocht.