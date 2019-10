Auto vliegt onder het rijden in brand in Scheerwolde

Redding voor optredens in Steenwij­ker park Rams Woerthe

30 september De optredens bij de theekoepel in park Rams Woerthe in Steenwijk zijn voorlopig gered. Rabo Theater De Meenthe neemt tijdelijk het Open Podium over. Na vijftien jaar houdt vrijwilligersgroep De Steenworp zondag 6 oktober het allerlaatste door hen georganiseerde Open Podium in het park.