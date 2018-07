Autobedrijf in Steenwijk zoekt via Facebook auto na proefrit: auto gevonden in Breda

Een Mitsubishi Outlander werd vorige week vrijdag voor een proefrit meegenomen bij autogarage Broekhuis in Steenwijk. Na een lange rit en zoektocht met behulp van social media is de auto met de berijder daarin slapend dinsdag aangetroffen door een agent in Breda.

De autogarage in Steenwijk heeft nadat de auto als gestolen is opgegeven mensen via Facebook op de hoogte gehouden van de zoektocht. Het bericht werd 100.000 keer bekeken en meer dan 1500 keer gedeeld. De auto is gesignaleerd in Wolvega, Heerenveen en Tuk.

Gouden tip

,,Ik was benieuwd of dit zou kunnen helpen”, vertelt vestigingsdirecteur Marcus Driessen van Broekhuis. De persoon die de gouden tip zou geven kon rekenen op een gepoetste auto, volle tank en bos bloemen. ,,De vraag is wel of het publiek de juiste auto heeft gezien. Samen staan we sterk tegen mensen die het niet zo nauw nemen met de normale omgangsnormen.”