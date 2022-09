Automobilist (21) rijdt 100 kilometer te hard vanwege hoge nood

Piet-Cees betaalt twee drankjes te veel en looft actie van restaurant in Giethoorn: ‘Zo attent!’

Piet-Cees van der Wel uit Hardenberg kan er eigenlijk nog niet over uit. Zondagavond ging hij uit eten bij Restaurant 141 in Giethoorn. En vervolgens trok het restaurant waar hij at aan de bel: ‘U betaalde twee drankjes te veel. Dat geld willen we graag terugstorten.’

6 september