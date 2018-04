Automobilist is rijbewijs kwijt na scheurpartij door woonwijk in Steenwijk

Verslagen­heid in Kuinre door noodlottig ongeval jonge plaatsge­noot

26 april In Kuinre is geschokt gereageerd op het ongeval waarbij de 19-jarige Philip Jan Boek om het leven kwam. Volgens voorzitter Anneke Turkstra van Plaatselijk Belang is Kuinre een kleine gemeenschap, waarbij iedereen elkaar wel kent en waar iedereen ook met elkaar meeleeft.