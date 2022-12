Automobilist knalt hard tegen boom in Oldemarkt

Rietfesti­val in Kalenberg kan rekenen op financiële bijdrage van het Cultuur­fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het vierde kwartaal van dit jaar voor in totaal 244.000 euro bijgedragen aan 57 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Het Rietfestival in Kalenberg kan op een bijdrage rekenen van 7500 euro.

22 december