Automobiliste klapt op boom in Paasloo: slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Jacht in Vechtdal en de Kop van Overijssel gaat gewoon door: ‘We gaan vaker, omdat we met minder mensen tegelijk kunnen’

30 november De jacht in het Vechtdal en de Kop van Overijssel kan gewoon doorgaan ondanks de coronaregels. ,,We gaan in kleinere groepen, dat betekent dat we vaker gaan. Maar dat heeft geen grote invloed op de wildbalans.”