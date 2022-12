Auto’s raken zwaar beschadigd bij kop-staartbotsing op provinciale weg buiten Steenwijk

Oost-Nederland krijgt betere treinver­bin­ding dankzij vierde spoor: eerste 35 miljoen binnen

Niet twee, maar vier intercity’s per uur tussen Zwolle en Groningen. Met de aanleg van een vierde perronspoor in Meppel is dat op termijn mogelijk. Het kabinet heeft op aandringen van de Tweede Kamer besloten daarvoor 35 miljoen euro vrij te maken.

