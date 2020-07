Badkleding uit de kast: Zwembad Blokzijl gaat tóch open deze zomer

Dahliamo­zaïe­ken in plaats van praalwa­gens in Sint Janskloos­ter

18:30 Om in augustus toch nog het corsogevoel in het dorp te krijgen gaan ze in Sint Jansklooster dahliamozaïeken maken. Publiek kan een route op de fiets rijden en fungeert als jury. Onlangs werd al besloten om in september het jeugdcorso door te laten gaan, mits aan de coronamaatregelen kan worden voldaan.