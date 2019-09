Baggeraars in Oost-Nederland al maanden zonder werk door PFAS-debacle: ‘Ik ben bijna failliet’

video Hart historicus slaat sneller na vinden bijzondere landkaart op zolder havezate De Oldenhof

10 september Bij het opruimen van de zolder en tal van kamers van de havezate op landgoed De Oldenhof - tussen Vollenhove en Sint Jansklooster - vond Martin van der Linde boven op een kast een op twee stokken opgerolde landkaart. Het hart van de historicus, werkzaam bij de IJsselacademie, klopte gelijk wat sneller. Hij had al snel in de gaten iets bijzonders in handen te hebben, ook al zaten er verschillende scheuren in het papier.