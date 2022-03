Barones doet haar landgoed bij Vollenhove ‘zomaar’ cadeau: ‘Het was hier ver-ruk-ke-lijk!’

Benefiet voor Oekraïne in Steenwijk geannu­leerd: directeur en medewer­kers theater getroffen door coronavi­rus

Het hArt for Ukraine in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk gaat zaterdag 12 maart niet door. De benefietavond is geannuleerd, omdat de directeur - Han Evers - en programmeur zijn getroffen door het coronavirus.

10 maart