Barskopfeest in Sint Jansklooster rekende met 1.500 man op knalfuif, maar blijft na nieuwe maatregelen achter met kater: ‘Eén dag te laat’

De tent was opgebouwd, artiesten stonden te trappelen en de biervaten hoefden alleen nog maar te worden aangesloten op de tap. En toen kwam minister-president Mark Rutte in beeld, die op vrijdagavond en passant meedeelde dat evenementen na zes uur 's avonds de komende drie weken niet door mogen gaan. ,,Zwaar kloten”, reageert Robert van Benthem zonder daarbij een woord Spaans te gebruiken. Hij is van het Barskopfeest, dat zaterdag rond de 1.500 bezoekers zou trekken. ,,In allerijl hebben we het ook dit jaar moeten afbreken.”