'Bedreigde ambachten in Kop van Overijssel moeten meer samenwerken'

VIDEO Liever dagje sloepvaren dan drie weken op plezierjacht

6:00 In heel Nederland bespeurt watersportvereniging Hiswa een stevige afname van de ‘ouderwetse’ plezierschipper die vanaf de eerste mooie lentedagen na Pasen tot in de herfst zijn vakanties varend doorbrengt. Het is een tendens die doorzet, verwacht Jan Ybema van de Hiswa.