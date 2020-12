Bedreiging in Steenwijk om Facebook-reactie en vergisexplosie in Hoogeveen: cel en tbs dreigt

De bedreiging met het vuurwapen in Steenwijk deed zich voor op 18 januari. Het slachtoffer, een kennis van de Assenaar, werd bedreigd om een reactie op Facebook. ,,Hij was over mijn grenzen gegaan’’, verklaarde de Assenaar vandaag in de rechtbank. De kennis had hem via Facebook aangesproken op een Bijbeltekst die hij enkele dagen na de explosie in Hoogeveen plaatste. Die reactie zette kwaad bloed bij de Assenaar en dus werd de kennis opgezocht.