Bedrijf uit Steenwijk maakt grote Mona Lisa in de sneeuw: ‘Gaan voor wereldrecord’

VideoIs er gekleurde sneeuw gevallen in Zuidveen? Niets is minder waar, maar door een stunt van machinebedrijf Agrifac uit Steenwijk staat nu wel de Mona Lisa groot afgebeeld in de sneeuw. En dat heeft een bijzondere reden.