Bekroonde Galerie Steenwijk wacht nog op verhuizing: ‘Maar vol frisse moed en nieuwe hoop’

Tientallen kunste­naars laten hun werk zien tijdens Atelierrou­te Weerribben-Wie­den

Natuurgebied Weerribben-Wieden staat in het eerste weekend van oktober in het teken van kunst. Langs een route door het gebied is het werk van 42 kunstenaars te zien. Vijf van hen hebben een pop-upatelier in Kulturhus De Eendracht in Giethoorn, waar ook een overzichtstentoonstelling te zien is met werken van alle deelnemende kunstenaars.

23 september