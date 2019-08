Belt-Schutsloot verrast Beatrix tijdens gondelvaart: ‘Hier droomt toch iedereen van?’

In no-time zoemde het nieuws rond, over duizenden koppen langs het Schutsloterpad: prinses Beatrix is in Belt-Schutsloot ! De echte? Ja, écht! ,,Je zag gewoon een vibe ontstaan in het dorp, geweldig”, zegt Steenwijkerlands burgemeester Rob Bats. ,,Het was een absoluut hoogtepunt voor de Oranjevereniging.”

Wat voor de meeste Beltigers en bezoekers van de gondelvaart dé verrassing van de avond betekende, was achter de schermen al tot in de finesses voorbereid. ,,Het was een privébezoek van Beatrix”, vertelt Bats, ,,dan wil je er ook voor zorgen dat ze in alle rust van het evenement kan genieten.”

Quote Beatrix was die dag bij vrienden in de buurt en die hadden haar uitgeno­digd om mee te gaan. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel ‘t een en ander worden geregeld. Rob Bats, Burgemeester

Bucketlist

Stond het bijwonen van de Beltiger gondelvaart nog op de bucketlist van Beatrix? Burgemeester Bats vertelt: ,,Ze was die dag bij vrienden in de buurt en die hadden haar uitgenodigd om mee te gaan. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel ‘t een en ander worden geregeld.” De burgemeester – die avond bewust casual gekleed, zonder ambtsketen – stemde het bezoek af met de prinses en haar adviseurs, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), de politiechef in Steenwijkerland en de organiserende Christelijke Oranjevereniging in Belt-Schutsloot. Die werd precies één dag van tevoren geïnformeerd.

Hoog bezoek

,,We krijgen hoog bezoek”, had Bats verklapt, ,,maar moeten dit nieuws in heel kleine kring houden.” Een mooi moment. ,,Ik vond het vooral belangrijk dat voorzitter Gert Weijs haar zou ontvangen”, zegt Bats, ,,want dit is hún avond, ik speel dan tweede viool. En die blik in zijn ogen toen ik het vertelde, de euforie! Er hangt toch altijd iets van magie rond het Koninklijk Huis, dat voelde je ook die avond heel sterk in het publiek.”

Quote De kers op de taart van het gondel­feest, dit neemt niemand ons meer af Gert Weijs , Voorzitter CVO

Zenuwen

Gert Weijs, de voorzitter van de CVO, was onder de indruk van het hoge bezoek. ,,Hier droomt toch iedereen van? Je hóópt het wel, maar toch kwam het totaal onverwacht. Out of the blue. De kers op de taart van het gondelfeest, dit neemt niemand ons meer af!’’, vertelt Gert Weijs. De zenuwen kon de voorzitter wel onder controle houden. ,,Het was een onofficieel bezoek. Mevrouw is te gast, het is jullie evenement, werd ons gezegd. Dat scheelt, je kon gewoon jezelf zijn en we hadden gespreksstof genoeg. De prinses was open en heel belangstellend.”

Ode

Beatrix zou er alleen de tweede helft bij zijn, voor de verlichte stoet. Maar toen zei ze: ,,Ik wil wel met de boot het Belterwiede over”. En zo dobberde de oud-vorstin samen met haar vrienden, voorzitter Weijs en burgemeesterspaar Rob en Andra Bats over het donkere meer. ,,We hebben nog wel een uur gevaren.” En daar, laat op de avond, toen siervuurwerk de hemel boven het Belterwiede kleurde, werd vanuit een paar duizend kelen ook spontaan een lied ingezet: het Wilhelmus. ,,Beatrix keek verbaasd en zei: dat lijkt wel… het Wilhélmus? Hoe komen ze daar nu bij?” Bats grijnsde. ,,Nou, ik heb wel zo’n vermoeden...” Toen de klanken van de nationale hymne haar bereikten, was ze aangenaam verrast. ,,Het voelde echt als een ode van het dorp, een bedankje voor haar komst.”

Ballonnenhondje

Het bijwonen van de gondelvaart op De Belt stond sowieso al op de planning van Rob Bats. Het burgemeesterspaar trof Beatrix al eerder, toen zij in 2011 als Koningin de Cariben bezocht. Bats was toen directeur van het Kabinet van de Gouverneur op Sint Maarten en ontving Beatrix, toenmalig kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima daar voor een meerdaags bezoek. Ook in Belt-Schutsloot heeft Beatrix oprecht genoten, daar is Bats zeker van. ,,Na afloop zei ze: wat hebben we toch veel mooie dingen in Nederland, en wat heb ik veel nog niet gezien.” Daarop kwam de grote Volvo voor en reed ze weg, de nacht in. Op weg naar Lage Vuursche, het ballonnenhondje van Clown Ries nog op de achterbank, als getuige van een mooie avond aan en op het water.