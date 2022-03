Belt-Schutsloot zat er 1,5 week voor op slot, maar is blij met nieuw fietspad

Tot begin 2024 worden twaalf fietspaden in de gemeente Steenwijkerland aangepakt. Deze week is het pad langs de Belterweg in Belt-Schutsloot opgeleverd, nummer negen in de rij. De baan is verbreed, waardoor elkaar passeren veiliger kan. Met het toenemend aantal e-bikes geen overbodige luxe.

Daar komt Suzan Veldhuijsen uit Sint Jans Klooster over fietspad Belterweg aangereden. Verdwaald? ,,Haha, nee, ik doe vaak een rondje. Het fietspad was me zeker opgevallen. ’t Is een stuk veiliger, dat was ’ie niet hoor. Vooral dat de berm goed aansluit met de weg, zodat je niet ernaast komt. Je ziet bij fietspaden vaak dat je ernaast kunt vallen, dat was hier wel heel extreem. Het moest ook wel beter met steeds meer e-bikers op de weg, zoals ik zelf. En er moeten nog meer fietspaden bij hoor, het is zo druk.”

En weg is ze, op naar huis. Met een hapje en drankje staan gemeente, Dorpsbelangen en aannemer dinsdag stil bij de oplevering van het fietspad langs de Belterweg. ,,We hebben het dorp door de werkzaamheden eind november, begin december anderhalve week moeten afsluiten. Alleen via een landweggetje bij Zwartsluis was Belt-Schutsloot nog bereikbaar, moest je helemaal omrijden. Gelukkig liep die periode niet uit door bijvoorbeeld slecht weer”, vertelt Sebastiaan Top van de gemeente Steenwijkerland aan tafel bij eetcafé De Waterlelie.

Buurtsuper

Het was de prijs die bewoners moesten betalen voor verbetering van het één kilometer lange fietspad, dat nauwelijks direct aanwonenden kent. ,,De buurtsuper kon toen even niet worden bevoorraad. Dat heeft de eigenaar opgelost door de spullen over te laden van de vrachtwagen in een kleinere bus.” Het dorp zal nog één dag afsluiting moeten slikken, zegt Top. ,,Om een slijtlaag aan te brengen, al valt het met de spoorvorming tot dusver erg mee.”

Gemeente en provincie investeren met de regiodeal Leefbaar Giethoorn in veilige en duurzame fietsverbindingen (het Rijk wilde er niet in investeren, red.). De Belterweg is één van de twaalf fietspaden (samen 35 kilometer) die worden verbeterd. Was hard nodig, zegt wethouder Marcel Scheringa. ,,We kregen veel negatieve commentaren, dat is omgeslagen. Nog niet alles is perfect, maar dit is een mooie stap. Verder kijken we hoe we Steenwijkerland nog aantrekkelijker kunnen maken als fietsgemeente en inwoners op de fiets kunnen krijgen.”

,,Voor de laatste twee fietspaden (Giethoorn-Wanneperveen en Jonenweg fase 2, red.) zoeken we nog externe financiering. De raming van de kosten ten tijde van de regiodeal was in 2017. De bouwkosten zijn de laatste jaren gestegen en het heeft wat meer tijd gekost door stikstof en onderzoek daarnaar”, zegt Gert Ekkelenkamp, ook van de gemeente.

Hergebruik

Het fietspad Belterweg is verbreed naar 2,5 meter en gemaakt van duurzaam beton. Dertig procent van het nieuwe beton bestaat uit gebroken betonpuin van het oude fietspad. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het fietspad is de berm langs de Belterweg verstevigd met de aanleg van bermverharding. Deze is gemaakt van cementloos beton. Ekkelenkamp: ,,Hergebruik maak uitvoering niet goedkoper, maar je hebt wel minder afvalstromen en dat is CO2-vriendelijker.” Verbetering van het fietspad hier, kostte 204.000 euro. Daarvoor is tevens een een nieuw plateau aan het begin van het dorp geplaatst dat de vaart uit het autoverkeer haalt.

De toename van e-bikes speelt eveneens een rol. ,,Daardoor zijn de snelheidsverschillen groter geworden”, verklaart Top de maatregel. Behalve de eerder genoemde fietspaden zal ook het Kalenbergpad nog worden aangepakt. ,,Door de aanwezigheid van bomen wordt dat twee meter.” Het totale project is op 1 januari 2024 afgerond.