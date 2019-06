Benefiet om enorme stormschade aan De Oldenhof in Vollenhove te herstellen

Of het nu een valwind, windhoos of tornado was, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Maar feit is dat de storm die drie weken terug over landgoed De Oldenhof raasde en bomen optilde alsof het vederlichte parasols waren, zijn sporen heeft nagelaten. Diepe sporen, en die hopen eigenaren Aafke en Taco Jongman met een benefietochtend en -middag uit te wissen. ,,Er is zoveel schade aan de bomen en de lanen, dat herstel je niet à la minute”, legt Taco uit. ,,Met een paar tientjes ben je er dan ook niet. We organiseren nu een benefietdag, of hoe je het ook wil noemen. En hebben daarvoor een poster gemaakt. ‘Hulpactie opruimen en herstel stormschade’, staat erop. Het zou leuk zijn als het wat oplevert.”