Benefiet voor Oekraïne in Steenwijk geannuleerd: directeur en medewerkers theater getroffen door coronavirus

Man (59) joeg cafégasten met mes van terrein in Belt-Schutsloot: acht maanden celstraf

Met een mes in zijn handen joeg een bewoner twee gasten van café de Waterlelie in Belt-Schutsloot van het terrein af. De 59-jarige man, die bekende een drankprobleem te hebben, is vandaag tot acht maanden cel veroordeeld, ook omdat hij thuis een kast vol wapens had liggen.

10 februari