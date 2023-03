Beroemde discotheek Smithy’s bij Steenwijk maakt plaats voor woningen: ‘We staan te trappelen’

Het definitieve einde voor discotheek Smithy’s in Eesveen is in zicht: voor de plek van de bekende uitgaansplek in Steenwijkerland liggen plannen voor woningbouw. Maar een onderdeel van Smithy’s blijft misschien tóch in het dorp. ,,Het is zo’n beeldbepalend stukje van Eesveen.”